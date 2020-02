Aeternia patrimoine : l’expert en gestion de patrimoine pour la retraite

Expert de la retraite complémentaire, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, Aeternia patrimoine tente de venir en aide à de nombreux clients et souhaite placer l’humain au cœur de sa stratégie.

Créé en 2018 par Romain D’Agnano, Aeternia patrimoine est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de patrimoine. À travers une stratégie claire et des choix d’investissements définis et adaptés au cas par cas, Aeternia patrimoine entend parler au plus grand nombre, en proposant des conseils sur mesure, et sans a priori.

Aeternia patrimoine : un spécialiste pour des conseils sur mesure

« Pour ne pas pâtir de la baisse des revenus à la retraite, il est conseillé de commencer à épargner plus tôt » : c’est dans cette optique que le spécialiste de la retraite et expert en solution patrimoniale conseille de nombreux clients aux quatre coins de la France.

Plan d’épargne retraite, assurance vie, SCPI, investissement immobilier : Aeternia patrimoine propose divers produits de retraite complémentaire au plus proche de la réalité de chacun. « Le but d’Aeternia est de trouver le ou les produits financiers les plus adaptés à chaque profil, sans exception » explique Romain D’Agnano.

Un cabinet indépendant pour tous

Le cabinet Aeternia patrimoine qui revendique son indépendance pour garantir à ses clients une impartialité totale dans ses conseils, s’adresse ainsi à tous les professionnels : fonctionnaires, salariés, jeunes auto-entrepreneurs, ou préretraités. « Tout le monde peut appeler Aeternia patrimoine. Qu’il s’agisse de simples conseils pour sa retraite, où pour mettre en place une stratégie de retraite complémentaire. Qu’importe l’âge » prend le temps d’expliquer Romain d’Agnano.

Une façon utile de démocratiser le conseil en patrimoine, désormais accessible grâce à Aeternia patrimoine pour tous les portefeuilles et à tout âge.

En partenariat avec Openmedias

Site : https://www.aeterniapatrimoine.fr/

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/romaindagnano/