Assurup : L'assurance en ligne des entreprises et des indépendants

Intermédiaire entre les assureurs et les entreprises, Assurup tente d’associer l’humain et la digitalisation pour proposer des formules d’assurance à prix avantageux.

Fondée il y a quatre ans, Assurup affiche des chiffres fleurissants : en tout 1500 entreprises clientes dont 1000 start-up font confiance à Assurup. Et cette croissance ne faiblit pas : les dirigeants de la jeune start-up déclarent recevoir plus d’une cinquantaine de demandes d’assurance par jour.

L’identité Assurup



« Simple, rapide et toujours disponible ». Voici l’un des commentaires de clients que l’on trouve sur le site du courtier en assurance. Sa fonction est simple : venir en aide aux entreprises de toutes tailles et à ses salariés, afin de trouver le meilleur contrat et la meilleure formule d’assurance, au meilleur prix.

À travers des contrats négociés avec pas moins de 33 compagnies d’assurance partenaires, Assurup propose à ses clients un suivi individuel grâce à un chargé de clientèle spécifique.

Face à de nombreux concurrents, Assurup entend ainsi faire valoir certaines de ses caractéristiques : « nous sommes la seule assurtech française indépendante au capital. Cela nous permet d’être totalement transparent quant aux recommandations faites à nos clients », explique David Carasso, co-fondateur de la plateforme.

La digitalisation au service d’Assurup



Assurup mise également sur la digitalisation du métier de courtier en assurance. En proposant un service 100% en ligne, la start-up dit faire gagner du temps à ses utilisateurs. Souscrire une assurance ou consulter ses contrats et autres attestations, se fait désormais en quelques clics et à toute heure.

Leader sur le marché des start-up, Assurup couvre en tout 350 métiers et élabore des contrats sur mesure pour les autres activités. Proposer une offre à la fois digitale, humaine, et transparente, telles sont les valeurs ajoutées mises en avant par les dirigeants d’Assurup.

