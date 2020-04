Coronavirus : les fruits et légumes français sont un peu plus chers

Les Français sont nombreux à trouver que les prix des fruits et légumes ont augmenté. La raison est simple : on consomme plus de produits locaux et cela coûte plus cher.

Depuis le début de la crise, les Français mangent de plus en plus local et de saison. Il y a donc une plus forte demande pour une production plus faible d'où une légère augmentation des prix.

C'est aussi ce qui participe à faire marcher l'économie de son pays et à soutenir les producteurs français.