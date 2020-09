Charte pour les jouets non-genrés : quel bilan ?

Cela fait un an jour pour jour, qu’enseignes et fabricants de jouets ont signé une charte pour un représentation mixte des jouets.

Plus de bleu pour les garçons, plus de rose pour les filles, l’objectif est de permettre à chaque enfant de s'amuser, tout en cassant les stéréotypes du genre et les préjugés. Une charte volontaire de la part des industriels, mais un an après, qu’est-ce qui a changé dans les magasins ?