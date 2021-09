Marks & Spencer va fermer 11 de ses magasins en France à cause du Brexit

Le groupe Marks & Spencer a annoncé ce jeudi 16 septembre la fermeture de onze de ses vingt magasins en France d'ici à la fin de l'année.

Cette décision fait suite à de multiples problèmes d'approvisionnement liés au Brexit. Cela fait des mois que le président de l'enseigne, Archie Norman, se plaint des difficultés à faire entrer des marchandises dans les pays membres de l'UE, l'Irlande et la France, depuis que la Grande-Bretagne a quitté le marché unique de l'UE au début de l'année.

La plupart des magasins concernés sont situés à Paris. Neuf autres, détenus par Lagardere Travel Retail, le deuxième partenaire du groupe en France, resteront ouverts. Il s'agit de boutiques situées dans les aéroports, gares ou stations de métro.

Par ailleurs, le site internet du groupe en France, géré directement par M&S et qui vend principalement des vêtements et des produits pour la maison, ne sera pas affecté.

En avril, Marks & Spencer a reconfiguré son activité alimentaire en République tchèque pour éliminer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Elle a retiré tous les produits frais et réfrigérés des magasins et a doublé les gammes de produits surgelés et ambiants. Le mois dernier, M&S a amélioré ses perspectives de bénéfices après une augmentation de la demande de produits alimentaires sur son marché intérieur et une augmentation des ventes de vêtements en ligne indiquant que son dernier plan de redressement commençait à porter ses fruits.

Ce n'est pas la première fois que l'enseigne se retire du marché européen: en 2001 le groupe, en difficulté, avait pris la décision radicale de fermer tous ses magasins sur le continent, dont 18 en France, pour se recentrer sur le marché britannique.

La marque avait fait son retour en 2011, mais avait nouveau annoncé cinq ans plus tard la fermeture de 7 magasins en France et de plus d'une centaine dans le monde.