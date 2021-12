Fêtes de Noël : l'inquiétude des Français pour leur pouvoir d'achat

Les fêtes de Noël approchent à grands pas... et avec elles, parfois, de l'inquiétude. Fin novembre, le premier baromètre Odoxa - FG2A pour Europe 1 révélait que la principale préoccupation des Français à l'approche de la présidentielle était le pouvoir d'achat. Alors, les célébrations des Français vont-elles pâtir des récentes augmentations du coût de la vie ?

Bloqués devant la vitrine… Faute d’argent à dépenser pour des cadeaux de fin d’année.

Plus d’un Français sur deux va réduire ses dépenses de Noël, notamment à cause de la hausse des prix du carburant, de l'énergie et des produits alimentaires.

Un budget cadeau en baisse

Alors depuis quelques semaines, certains ont tenté de s’organiser pour pallier la baisse de leur pouvoir d’achat. Pour faire ses cadeaux, un tiers des Français a même prévu de puiser dans la prime inflation de 100 euros annoncée par Jean Castex.

Entre repas plus économiques et cadeaux moins chers, chacun essaie de trouver une solution pour continuer de gâter ses proches.

Cette année, les Français devraient consacrer 282 euros en moyenne à leurs cadeaux de Noël. Un budget inférieur de 20% à celui d’avant la crise sanitaire.