Incendies en Grèce : que faire si mon séjour ou vol est annulé ?

À Rhodes en Grèce, plus de 30.000 personnes ont évacué l'île à cause des incendies. Mais d'autres vacanciers avaient prévu de s'y rendre. Comment faire si votre séjour est annulé ? Voici quelques éléments de réponses.

Valises prêtes, billets en main, de nombreux touristes étaient prêts à partir en vacances. Mais malheureusement pour ces derniers, les conditions climatiques et les incendies leur ont joué des tours, notamment pour les vacanciers en partance pour la Grèce et l'île de Rhodes.

Aucun remboursement assuré en cas de vol maintenu

Un remboursement peut être possible ou non, en fonction des scénarios. Comme le précise le ministère de l'Économie, «les compagnies n'ont pas d'obligation de remboursement si les vols sont maintenus». Certaines compagnies, à l'image de Transavia, ont cependant décidé de faire un geste commercial et de modifier gratuitement les dates de vols.

En revanche, le consommateur est protégé en cas d'annulation de vol ou de la réservation d'hôtel, si ce dernier n'est pas en mesure d'accueillir les touristes en toute sécurité : il aura le choix entre un remboursement en argent ou bien en avoir.

En ce qui concerne les touristes ayant souscrit une assurance, il est recommandé de se rapprocher auprès de cette dernière pour connaître les modalités de remboursement.