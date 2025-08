Titres-restaurant : faut-il supprimer les plafonds au delà de 25 euros ?

Le président de l'Association française des maîtres restaurateurs (AFMR), Alain Fontaine, a plaidé lundi pour une utilisation étendue des titres-restaurant dans les restaurants. Cette prise de parole, qui survient quelques jours après la réforme engagée sur les titres-restaurant par le gouvernement, a reçu le soutien des clients et des professionnels.

Julien est restaurateur dans le premier arrondissement de Paris. Dans son établissement, 10 % des clients paient leur note en titres-restaurant. Pour lui, la proposition de libérer le plafond de dépenses pour payer plus de 25 euros en une fois est la bienvenue.

«C’est une initiative qui ne fait pas de mal et qui ne peut qu’apporter du mieux. Cela ne va pas retirer des clients mais au contraire en amener. Il faut saisir l’opportunité et aller jusqu’au bout. Je trouve ça bien que la personne puisse utiliser le titre restaurant au sein d’un établissement à l’heure et au jour où elle le désire, ainsi que le montant qu’il souhaite», a indiqué Julien Valentin, le gérant du restaurant «Le Musset», au micro de CNEWS.

Cette élévation du plafond pourrait palier les 1,5 milliard d’euros de manque à gagner pour les restaurateurs depuis que les titres peuvent être utilisés en supermarché.

De leur côté, les consommateurs jugent l’idée satisfaisante. «Pour ceux qui auront plus d’argent sur leur carte, cela peut potentiellement motiver à aller plus souvent au restaurant le soir», a jugé une jeune femme sur notre antenne.

Vers une mesure appliquée dès l'automne ?

«Cela peut être intéressant car parfois, ça arrive qu’on paye pour nos amis donc ce serait bien que ce plafond soit réhaussé», a estimé un autre homme sur CNEWS.

Véronique Louwagie, la ministre du commerce et des PME qui porte la réforme des titres-restaurant, mise sur une application à l’automne 2025 ou au printemps 2026.

En attendant, le premier ennemi du restaurateur «reste la baisse du pouvoir d’achat des Français», a estimé Julien Valentin.