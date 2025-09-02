Pourquoi les grandes enseignes rejoignent-elles de plus en plus les centres-villes ?

Traditionnellement installées en périphérie, les grandes enseignes reviennent progressivement vers les centres-villes. Cette nouvelle approche permet de fidéliser une nouvelle clientèle et d’accompagner plus efficacement le e-commerce.

Ikea, Decathlon ou encore Darty… Depuis quelques années, ces spécialistes développent de nouveaux formats de magasins de proximité.

«C’est un phénomène qui a commencé pré-COVID avec des enseignes comme Ikea qui se sont implantées en centre-ville à Paris, plus précisément à La Madeleine, puis qui s’est largement accru post-COVID. Les enseignes voient aujourd’hui d’un nouvel œil cette opportunité d’aller en centre-ville pour capter de nouveaux clients et de nouvelles habitudes», analyse Thomas Graffagnino, expert en grande communication et luxe pour Sia Partners, au micro de CNEWS.

Une logistique «du dernier kilomètre» sur le e-commerce

Afin de séduire cette nouvelle clientèle citadine, il a fallu repenser et adapter l’offre en magasin.

«Ce sont potentiellement les mêmes que ceux qui achètent en ligne. C’est d’ailleurs une des raisons de ce rapprochement. Avoir une boutique en centre-ville pour une grande enseigne qui a l’habitude d’être en périurbain, ça permet d’avoir une logistique “du dernier kilomètre“ sur tout ce qui est e-commerce», affirme Thomas Graffagnino.

Malgré les quelques inconvénients, à savoir le coût du loyer, la surface réduite ou encore les problèmes de stationnement, cet investissement s’avère bénéfique pour ces enseignes.

La fréquentation dans les zones commerciales de centre-ville a enregistré une progression de 7,8% en 2024 après quelques années de recul.