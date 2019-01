Le marché de la BD signe une année record

Avec 44 millions d’albums vendus, la bande dessinée française vient de connaître une année record.

C’est un million de bd de plus qu’en 2017 et c’est le plus haut niveau depuis quinze ans. Le marché se porte donc bien. En chiffre d’affaire, il dépasse les 500 millions d’euros.

Le secteur est porté par les comics, qui bénéficient des adaptations cinématographiques, et surtout des ventes de mangas. En 2018, une bd sur trois est un manga.

C’est toutefois, une bd franco-belge qui est la BD la plus vendue dans l’hexagone. Il s'agit du dernier opus de Lucky Luke, «Un cow-boy à Paris» de Jul et Achdé.