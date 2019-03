Le Salon Livre Paris a ouvert ses portes

«Livre Paris» est la plus grande librairie de France avec ses 1.200 exposants et ses 3.000 auteurs qui viendront dédicacer leurs œuvres.

Cette année, l’Europe est l’invitée du Salon et toutes les questions qui vont avec : Brexit, crise économique ou montée des populismes.

«Livre Paris», c’est aussi un endroit où on débat. Au-delà des débats littéraires sur l’Europe, il ne faudra pas rater samedi la lecture de la dictée pour les nuls. Elle sera faite par Cali, chanteur et auteur.

Sur la scène Polar, lundi après-midi, les passionnés pourront assister à la reconstruction d’une scène de crime. A «Livre Paris», on peut aussi découvrir comment on enregistre un livre audio et surtout comment on l’écoute. Plus de 16% des Français en ont déjà écouté un. Cette nouvelle pratique enregistre une en hausse de 38%.

Tous les genres sont représentés : le roman, l’essai, la BD, le manga et les livres sur le développement personnel, particulièrement populaires. A «Livre Paris 2019», on lit, on voit, on écoute. Le salon fermera ses portes lundi soir. D’ici là, plus de 160.000 visiteurs sont attendus.