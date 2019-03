Romanica, le jeu vidéo du ministère de la Culture pour apprendre les langues étrangères

Le ministère de la Culture a lancé dimanche son premier jeu vidéo qui s’intitule «Romanica». Un jeu éducatif, ludique destiné à tous dont le but est d’apprendre ou mieux appréhender les langues étrangères.

Bienvenue dans le monde de Romanica. Un univers dans lequel on ne parle plus qu’une seule langue. L’objectif du jeu est de devenir polyglotte et ramener à la vie 8 langues parmi lesquelles le français, l’espagnol ou encore le roumain.

Un jeu gratuit et pour la première fois produit par le ministère de la Culture. Une bonne première approche pour l’apprentissage des langues étrangères.