Vidéo : la toute nouvelle bande-annonce du film «Le Roi Lion»

Disney a dévoilé ce mercredi une nouvelle bande-annonce du remake en live action du célèbre dessin animé «Le Roi Lion», sorti en 1994.

La première bande-annonce, mise en ligne en novembre 2018, avait suscité la curiosité de tous les fans, avec plus de 3,3 millions de vues enregistrées.

Les studios Disney ont souhaité dévoiler davantage d’informations sur ce film de Jon Favreau, à trois mois de sa sortie sur grand écran. On aperçoit, dans ces séquences inédites, les héros de la savane du long-métrage inoubliable comme Simba, Scar, Timbo ou encore Pumbaa.

La qualité des images de synthèse et des effets spéciaux, ainsi que la musique, promettent une production à couper le souffle.

De nombreuses stars vont prêter leur voix aux personnages du film, comme la chanteuse Beyoncé, qui incarnera Nala, l'amie d'enfance et amoureuse de Simba. Quatre morceaux cultes du dessin animé original seront par ailleurs au programme : «L'Histoire de la vie» et «Can You Feel the Love Tonight» d'Elton John, «Hakuna Matata» et «Je voudrais être roi».

Le film est attendu le 17 juillet 2019 dans les salles obscures de l’Hexagone.