Festival de Cannes 2019 : Alain Chabat et Gérard Darmon ne danseront pas la Carioca

Succès public et critique, «La Cité de la Peur» des Nuls fête ses 25 ans. Malgré une mobilisation des fans, Alain Chabat et Gérard Darmon ne referont pas la célèbre scène de la Carioca au Festival de Cannes. Le film sera néanmoins projeté en copie restaurée.

A la lecture du mot «Patience» illustré de la mythique scène de danse et publié en mars par les organisateurs du Festival de Cannes sur Twitter, beaucoup y croyaient, dont les 37 000 signataires de la pétition qui demandaient aux acteurs Alain Chabat et Gérard Darmon de redanser la Carioca sur la Croisette.

Mais l’espoir fut de courte durée puisque Thierry Frémaux et Pierre Lescure, respectivement directeur général et président du Festival de Cannes, ont révélé ce jeudi 18 avril, lors de l’annonce de la sélection officielle, que Serge Karamazov et le commissaire Patrick Bialès ne renfileraient pas leurs chaussons.

«On a tous en tête l'image mythique de cette scène, et même si ce n'était pas un plan-séquence, il y avait du montage. Donc sur cette immense scène de la salle Lumière, je ne suis pas sûr que quiconque puisse convaincre Alain Chabat, vingt-cinq ans après, de refaire un truc qui est tellement dans notre imaginaire, a confié Pierre Lescure, ami de la bande des Nuls. Mais Chabat va bien trouver le moyen à un moment ou à un autre du Festival de célébrer, avec ses amis, la Carioca.»

Sélection Officielle #Cannes2019 |





Pas sûr que #AlainChabat et #GérardDarmon dansent la Carioca mais l’équipe du film #LaCitédelapeur sera présente pour la présentation d’une version restaurée avec @STUDIOCANAL





Pour en savoir plus https://t.co/lfTzyUgLKf pic.twitter.com/ogPH2PXBWK — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 18 avril 2019

Si la déception est grande auprès des fans, ces derniers pourront toujours revoir «La Cité de la Peur» (1994) qui sera projeté en version restaurée pendant le Festival de Cannes – et en présence d’une partie de l’équipe du film –, avant de ressortir en salles le 5 juin 2019.