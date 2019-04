Le bilan du 43ème Printemps de Bourges

Ce weekend s’est clôturé le premier grand festival de musique de l’année. A l’approche de l’été, le Printemps de Bourges est toujours un succès.

Entre les moments émouvants du festival comme la prestation de la chanteuse américaine Barbara Hendricks, dans la plus grande cathédrale de France, en hommage à Notre-Dame et les prestations d’artistes comme Zazie ou encore Charlie Winston, le public en a eu pour son argent.

Pour cette 43ème édition, le printemps de Bourges a accueilli plus de 200.000 festivaliers, une réussite pour le plus grand et le plus ancien festival de France.