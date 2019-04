Régis Loisel et Olivier Pont se tirent le portrait à l'occasion de la sortie du tome 1 d'«Un putain de salopard», nouvelle saga en BD

Régis Loisel et Olivier Pont cosignent «Un putain de salopard», le premier tome d'une nouvelle saga BD.

L'occasion pour les auteurs de se laisser aller au jeu du portrait croisé. Régis Loisel, le génial auteur de «La quête de l'oiseau du temps», «Peter Pan» ou encore «Magasin général», scénariste de cette nouvelle saga - pour l'instant prévue en 3 tomes - n'a pas hésité ici à caricaturer avec beaucoup d'humour son ami de longue date, Olivier Pont, dessinateur connu notamment pour son excellent «Où le regard ne porte pas» (Dargaud).

Que chacun apprécie le résultat de cette séance dessinée improvisée. Une chose est certaine : les deux amis de longue date ont accouché d'un très beau bébé en bande dessinée.

Le premier tome d'«Un putain de salopard», d'ores et déjà dans les rayons des librairies, plaira sans aucun doute aux fans des auteurs comme à tous les amoureux d'aventures et de récits trépidants sur fond de jungle et d'univers parallèle.

«Un putain de salopard», tome 1 : «Isabel», Loisel & Pont, éd. Rue de Sèvres, 17€.