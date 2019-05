«Paris-Londres. Music Migrations» : une exposition met à l'honneur la musique franco-britannique

Deux villes, deux capitales et un impact semblable sur la culture populaire. Une exposition met en avant le rôle de Paris et Londres dans l’histoire de la musique franco-britannique au musée de l'histoire et de l'immigration.

Bienvenu dans une machine à remonter le temps à coups de décibels. L’exposition «Paris-Londres. Music Migrations» raconte une histoire récente de l’immigration.

De 1962 à 1989, trente ans de musique et d’expressions sociales aux sonorités post-coloniales sont passés en revue.