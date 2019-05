Lille 3000 Eldorado : Lille se met à l’heure mexicaine

Ce samedi soir a lieu la grande parade d'ouverture de Lille 3000. Depuis qu'elle a été capitale européenne de la culture en 2004, la capitale des Hauts-de-France organise tous les deux ans des cycles d'événements culturels populaires. Cette fois-ci, la ville se met à l’heure mexicaine.

Pendant les sept prochains mois se sont des dizaines de concerts, de spectacles et des expositions qui vont être organisés dans la métropole lilloise. Comme Eldorama, plus qu’une simple exposition, c’est une expérience sensorielle qui bouscule et marque les visiteurs.

Jusqu’à décembre, ce sont plus de 1,5 millions de visiteurs qui sont attendus à Lille 3000 pour vivre l’expérience Eldorado.