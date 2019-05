Les films les plus attendus au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes, 72e édition, commence mardi soir. La cérémonie d'ouverture sera diffusée en clair et en direct sur Canal+. Passage en revue des films les plus attendus.

On pensait le genre vu et revu : «The Dead Don't Die» de Jim Jarmusch est une comédie de zombies menés par Iggy Pop. Son casting prestigieux compte aussi Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver ou encore Selena Gomez. Ce long métrage, parmi les plus attendus, ouvrira ce mardi soir le Festival.

Lui a bien failli ne pas arriver à temps. Le dernier Tarantino, tout juste sorti des salles de montage,«Once upon a time in Hollywood», revisite le Los Angeles de la fin des années 1960 à travers les aventures d'une star de westerns et de sa doublure cascade. A l'affiche : Leonardo Di Caprio, Brad Pitt et Margot Robbie.

Direction l'Espagne, ensuite, avec l'un des films les plus intimes signés par Pedro Almodovar. «Douleur et Gloire» met en scène Antonio Banderas dans la peau d'un réalisateur mélancolique, un alter ego à peine masqué du cinéaste espagnol, dont Penelope Cruz incarne la mère, quelques années plus tôt.

Très attendu, enfin, le dernier film des frères Dardenne : «Le jeune Ahmed», l'histoire d’un garçon de 13 ans tiraillé entre les idéaux de son imam et les plaisirs de l'adolescence. Un film de société qui pourrait - peut-être- valoir aux deux cinéastes, une 3e palme d'or.