Suivez en direct la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes

Comme chaque année, l'effervescence va s'emparer de la Croisette. Partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 26 ans, Canal+ fait vivre l'évènement cinématographique au plus près aux téléspectateurs.

En clair et en direct, la cérémonie d’ouverture est diffusée ce mardi 14 mai à partir de 19h30. La cérémonie de clôture sera quant à elle diffusée le samedi 25 mai à partir de 19h15.

Elles seront présentées par Edouard Baer. C'est la quatrième fois que le comédien joue les maîtres de cérémonies cannois.

Comme chaque année, la chaîne cryptée diffusera en clair chaque jour dès 18h30 la montée des marches, animée par Laurent Weil et Laurie Cholewa.

Le principal changement, et il est tout de même de taille, concerne l'émission quotidienne diffusée depuis la Croisette. Ce rendez-vous ne sera plus animé par Michel Denisot, figure de la chaîne à Cannes depuis de nombreuses années, mais par Augustin Trapenard. Sobrement intitulé Cannes 2019, le show d'une durée de 40 minutes sera diffusé à 20h10 et co-animé par Mademoiselle Agnès.