Festival de Cannes : Tout savoir sur Ladj Ly, en lice pour la Palme d'or avec son premier film «Les Misérables»

Son film pourrait faire sensation sur la Croisette. A 39 ans, Ladj Ly concourt pour la Palme d'or avec un premier long-métrage intitulé «Les misérables».

Le jeune homme s’est fait connaître il y a plus de dix ans, alors qu’il filmait les émeutes de Clichy-Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, après la disparition de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur. Cette banlieue où les jeunes s’opposent parfois aux forces de l’ordre, et inversement, Ladj Ly la connaît bien puisqu’il y vit depuis toujours et cumule les souvenirs dans la cité des Bosquets.

C’est là que le réalisateur, nommé deux fois aux César en 2018 - notamment pour le documentaire «A voix haute, la force de la parole» coréalisé avec Stéphane de Freitas - a tourné «Les misérables» qui reprend la trame de son court-métrage du même nom.

En compétition sur la Croisette face à des œuvres des grands Pedro Almodovar, Quentin Tarantino ou Ken Loach, ce long-métrage relate le parcours chaotique de Stéphane, originaire de Normandie, qui débarque dans le 9-3. Il rejoint la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Montfermeil et fait la connaissance de Chris et Gwada. L’équilibre est fragile dans ce secteur. Les dérapages sont fréquents. Et chaque altercation peut être filmée.

Très ému en apprenant qu’il monterait les marches du Palais des Festivals avec un film réalisé sans financement, Ladj Ly est conscient qu’il y aura un avant et un après Cannes, tant l’événement est une incroyable vitrine pour les stars montantes du 7e art.

Une occasion également de présenter au monde entier l’école de cinéma Kourtrajmé qu'il a fondée en novembre 2018, avec son collectif du même nom. Un collectif créé en 1995 avec quelques amis d'enfance comme Kim Chapiron et Romain Gavras.

On set with my childhood friend @ladjly, we did the same photo (slide 2) when we were 18 and today he is shooting his first fiction film « Les Misérables » in the same hood.... #kourtrajme pic.twitter.com/JMCUlg6PQm — JR (@JRart) 12 septembre 2018

La formation est complètement gratuite et accessible à tous, sans conditions d’âge ou de diplôme. Au total, 1 500 personnes ont postulé, 30 seulement ont été retenues. L’école forme à tous les métiers du cinéma : la post-production, l’écriture du scénario et bien sûr la réalisation. Et Ladj Ly espère qu'un jour ces apprentis cinéastes monteront, eux aussi, les mythiques marches rouges du Palais des Festivals.