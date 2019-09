Festival du film d’Angoulême : Arnaud Viard, Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni

Olivier Benkemoun recevait Arnaud Viard, Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni pour le film «Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part», une adaptation du livre d’Anna Gavalda.

Notre journaliste a également reçu Pierre-François Martin-Laval et Fahim Mohammad. L’acteur et réalisateur est venu parler de son film «Fahim» qui raconte l’histoire d’un jeune homme et de son père forcés de fuir leur Bangladesh natal pour Paris.