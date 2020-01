Squeezie fait déjà le buzz avec le clip de son nouveau tube, «Influenceurs»

Premier «youtubeur» de France, Squeezie vient de dévoiler la vidéo de son nouveau titre, «Influenceurs». Et il a également signé avec le label AllPoints.

Après la Toile et sa chaîne dédiée aux jeux vidéo qui enregistre près de 14 millions d'abonnés, Squeezie veut conquérir le monde de la musique. Et il le prouve avec cette vidéo mise en ligne mercredi 8 janvier, déjà vue plus 2 millions de fois sur Youtube, dans laquelle il parodie les stars éphémères qui connaissent la gloire sur Internet grâce, entre autres, à des stories fashion ou des tutos beauté.

«Je veux la fame sans les responsabilités/La flemme donc je fais de la quantité/ Ça me peine quand dans les médias on parle de moi/ Pour me dire combien je gagne dans le mois», scande Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard, qui se moque indirectement de sa notoriété.

Nouvelle signature & nouvelle sortie : très heureux d’annoncer l’arrivée chez AllPoints France de @xSqueeZie Rendez-vous mercredi pic.twitter.com/HAEodPXwAl — AllPoints France (@allpointsfrance) 5 janvier 2020

Côté chanson, le youtubeur n'en est pas à son coup d'essai. Rappelons en effet que Squeezie compte de nombreuses collaborations avec des artistes reconnus, et chaque vidéo enregistre des millions de vues. Parmi elles, le titre «Freestyle du dico» enregistré en duo avec le groupe Bigflo et Oli (36 millions de clics), ainsi que l'un des tubes de l'été 2019, «Bye Bye» feat Joyca, écrit à la suite d'un pari.