Restos du Cœur : Découvrez «À côté de toi», le nouvel hymne des Enfoirés pour 2020

Avant de donner une série de concerts à l’AccorHotels Arena à Paris, du 15 au 20 janvier, les Enfoirés dévoilent leur hymne pour 2020, baptisé «À côté de toi». Un titre collégial qui vient donc illustrer le combat des Restos du Cœur.

Il donne envie de danser et de chanter pour la bonne cause. Cet hymne qui succède au morceau «On trace» écrit par Vianney, a été, cette année, composé par le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz.

Avant d’aller les applaudir sur la scène parisienne, les fans pourront apprécier les voix de leurs artistes préférés, comme Christophe Maé, Véronique Sanson, Julien Clerc ou encore Jenifer. «Moi je veux rester là/ À côté de toi», répètent-ils tous en chœur sur le refrain. Rappelons qu’une chanson achetée finance un repas pour Les Restos du Cœur, association créée par Coluche en 1985.

Intitulé «Le Pari(s) des Enfoirés», le spectacle donné à l’AccorHotels Arena sera par ailleurs rediffusé sur TF1 dans les semaines à venir.