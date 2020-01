Les fans d'Omar Sy réagissent à la nouvelle bande-annonce de son prochain film «Le prince oublié»

L'acteur Omar Sy sera à l'affiche du conte familial «Le prince oublié» de Michel Hazanavicius, au cinéma le 12 février. Et à en croire le nombre de fans qui ont aimé la nouvelle bande-annonce, la magie opère.

Ayant pour vocation de séduire aussi bien les enfants que les parents, ce conte plein de fantaisie relate l'histoire de Djiby, incarné par l'ancien acolyte de Fred Testot, un père célibataire qui s'occupe au quotidien de sa fille Sofia, âgée de 8 ans. Chaque soir, après les devoirs et le dîner, ce papa poule lui raconte des histoires pour qu'elle puisse s'endormir paisiblement et faire de beaux rêves.

Mais vient l'heure de l'adolescence, et Sofia préfère discuter avec ses amis et passer son temps sur son smartphone avec son amoureux. Son père voit donc ses histoires nées de son imagination reléguées au second plan. Le monde qu'il s'était créé et dans lequel il tenait le rôle du Prince courageux, est en péril.

Omar Sy, qui donne la réplique à François Damiens et Bérénice Bejo, a mis en ligne sur son compte Instagram la nouvelle bande-annonce de ce film réalisé par Michel Hazanavicius, à qui l'on doit «The artist» et les deux premiers volets de l'agent «OSS 117». Les fans du comédien de 41 ans ont semblé apprécier puisque la vidéo a été «likée» des dizaines de milliers de fois. De bonne augure pour cette production qui sortira dans quelques semaines.