« Les Misérables », fierté de Clichy-sous-Bois

«Les Misérables» fait partie des cinq films nommés dans la catégorie meilleur film étranger pour les Oscars qui seront remis le 9 février, à Los Angeles. A Clichy-sous-Bois, le film fait la fierté des habitants.

Connu pour ces tours et ces étals du marché, Clichy-Montfermeil a servi de décor au réalisateur Ladj Ly. Le réalisateur et sa famille font partie des premiers Maliens à s'installer aux Bosquets, à Montfermeil, en 1980. Le cinéaste vit toujours ici, et est devenu un exemple pour les jeunes générations.