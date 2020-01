Roch Voisine sera en concert le 30 janvier au Grand Rex, à Paris

Dans le cadre de sa tournée «Roch Acoustic», Roch Voisine se produira sur la scène du Grand Rex, à Paris, le 30 janvier. Une occasion de (re)découvrir les tubes de la star en toute intimité.

«Hélène», «Avant de partir», «Tant pis», «I’ll always be there» sont autant de tubes repris en chœur par l’ensemble des fans de la star canadienne depuis trente ans.

L’ancien joueur de hockey qui fait chavirer le cœur des femmes reviendra dans la capitale française pour interpréter des chansons connues et méconnues en compagnie de deux musiciens. Un concert «unplugged» qui lui permettra d’être en totale communion avec son public si fidèle. Les places sont disponibles sur le site du Grand Rex, ainsi que dans tous les points de vente habituels.

A l’issue de cette tournée, Rock Voisine va célébrer de l’autre côté de l’Atlantique, au Québec, les 10 ans de la sortie de son album «Americana», avec une série de concerts dès le mois d'avril. «J’y pense depuis longtemps à ce retour sur la route avec les chansons d’«Americana». Les gens m’en parlent encore, souvent. Les années ont passées, les agendas se sont remplis ! Mais, pile dix ans plus tard, le moment est tout indiqué. Je garde des souvenirs extraordinaires de l’aventure et je suis vraiment impatient de retrouver le public », a indiqué le chanteur sur son site. A l’automne 2019, il avait sorti une compilation, incluant deux inédits.

On the road again with Roch...C’est à Gatineau que la tournée #Americana10ans sera lancée le 3 avril prochain! Partagez vos photos souvenirs avec nous ici bas! pic.twitter.com/S89Ye33ukE

— RochVoisineOfficiel (@RochVoisineRVI) 17 janvier 2020