Toulouse : une exposition présente l'alimentation du futur

Quelle alimentation demain dans nos assiettes ? La nouvelle exposition du Quai des Savoirs à Toulouse, baptisée «Code Alimentation», s'intéresse à cette problématique.

Petits et grands sont amenés à réfléchir à leurs envies et leurs craintes autour de la nourriture du futur. Articulée avec clarté et pédagogie, cette exposition pose de passionnantes questions sur notre consommation alimentaire et notre rapport à la cuisine, à la production, la transformation et la distribution alimentaire.

Les visiteurs sont amenés à comprendre l'importance de ces enjeux de société sur la santé et l’environnement. La science-fiction et l'interactivité apportent un côté ludique au parcours. Cet expo-game est à voir jusqu’au 6 septembre prochain.