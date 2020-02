Oscars 2020 : les cascadeurs demandent davantage de reconnaissance

Les cascadeurs font partie intégrante du cinéma américain, pourtant aucune récompense ne leur est dédiée.

Alors que la cérémonie des Oscars 2020 se prépare, ils demandent davantage de reconnaissance.

La nomination de Brad Pitt dans la catégorie «Meilleur second rôle masculin», pour son personnage de cascadeur dans «Once upon a time in Hollywood», de Quentin Tarantino, leur donne de l'espoir.