Pour lutter contre l'ennui du confinement, l'INA lance Madelen, sa plate-forme de streaming

Vous êtes arrivés au bout des programmes de MyCanal, Netflix et Amazon Prime ? Vous cherchez des contenus d'une autre époque pour lutter contre l'ennui du confinement ?

L'INA a pensé à vous en lançant sa plate-forme de streaming nommée Madelen. La plateforme réunit des millions d'heures de séries, de films, de documentaires et d'émissions remontant aux origines de la télévision.

Fans de la télé des années 80, de Bouillon de culture, d'Apostrophe, de Droit de réponse ? Toutes les émissions sont disponibles.

Et pour les mélomanes, une petite perle est à découvrir : le concert de The Clash, en 1980 au Palace dans l'émission Chorus. De quoi occuper les longues journées et soirées des prochaines semaines.