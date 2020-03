La chanson caritative «On fait comme si» de Calogero est disponible

Comme Jean-Jacques Goldman qui a rendu hommage à ceux qui «sauvent des vies», Calogero remercie en chanson le personnel soignant. «On fait comme si», titre qui comptabilise plus de 15 millions de vues, est sorti en version studio ce jeudi 26 mars.

«On fait comme si/Tout n’était qu’un jeu/On fait comme si/On fait comme on peut», reprend le chanteur dans ce morceau inédit, composé avec Bruno Guglielmi et enregistré en piano-voix dans son home-studio. Calogero y évoque cette solidarité si précieuse dont a cruellement besoin le personnel soignant, actuellement en première ligne pour combattre l’épidémie de coronavirus.

Si la première partition a enregistré plus de quinze millions de vues (réseaux sociaux et YouTube) et 500 000 partages en moins d'une semaine, la version studio vient d'être diffusée sur toutes les plate-formes de streaming. L’intégralité des recettes et des droits générés par cette chanson caritative sera reversée à la fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.