Coronavirus : 64 écrivains se mobilisent

Pour venir en aide aux soignants on peut applaudir, on peut chanter, on peut aussi écrire. « Des mots par la fenêtre » est un recueil de nouvelles publié ce mercredi au profit de la lutte contre le coronavirus.

A l’initiative du groupe Editis qui regroupe plus de 50 maisons d’édition, 64 auteurs et autrices ont offerts bénévolement un texte court, un poème, une lettre. On retrouvera la plume de Marc Lévy, Tatiana de Rosnay, Françoise Bourdin, Erik Orsenna, Sophie Fontanel, Philippe Jaenada…

Le livre au format numérique est téléchargeable sur le site www.lisez.com au prix de 4,99 euros. Les recettes seront reversées à la Fondation Hopitaux de Paris-Hopitaux de France.