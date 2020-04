«Les Goonies» : le casting réuni trente-cinq ans après la sortie du film

Instant nostalgie pour tous les fans des «Goonies». Trente-cinq ans après la sortie du film, le casting s’est retrouvé ce lundi 27 avril pour une réunion virtuelle sur la chaîne YouTube de l’acteur Josh Gad. Et le producteur Steven Spielberg était de la partie.

Tout le monde se souvient – y compris, et surtout, ceux qui étaient enfants dans les années 1980 – de Mickey, Mouth, Choco, Stef, Data, Andy ou encore Brand, personnages emblématiques du film d’aventure culte de Richard Donner.

En plein confinement, Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, Kerri Green et Josh Brolin, qui interprétaient ces héros dans «Les Goonies» en 1985, ont accepté de participer à un nouveau format développé par l’acteur américain Josh Gad – grand fan qui prête sa voix par ailleurs au bonhomme de neige Olaf dans «La Reine des Neiges» – sur sa chaîne YouTube et intitulé «Reunited Apart with Josh Gad». Une réunion virtuelle de vingt-six minutes pendant laquelle le casting original s’est remémoré le tournage et a notamment rejoué quelques scènes de ce film générationnel.

Le réalisateur Richard Donner, le scénariste Chris Colombus, la chanteuse Cindy Lauper qui interprétait à l’époque la bande-originale du film, ainsi que le producteur exécutif Steven Spielberg, ont également joué le jeu et sont apparus pendant cette réunion pleine d’émotion. L’auteur de «E.T., l’extra-terrestre» a profité de la discussion pour rappeler qu’il n’y avait pas de suite prévue pour les «Goonies».

Ce premier épisode de «Reunited Apart with Josh Gad» pourrait, selon le comédien, être décliné avec d’autres stars afin de récolter des fonds dans la lutte contre le Covid-19. Ce numéro avec «Les Goonies» a permis de soutenir le «Center for Disaster Philanthropy» qui aide les personnes malades les plus démunies aux Etats-Unis.