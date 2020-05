«La Reine des Neiges» : Olaf chante «I am with you» pour tous les confinés

Le plus célèbre des bonshommes de neige pousse la chansonnette. Olaf, personnage emblématique de «La Reine des Neiges», signe le titre «I am with you» destiné à tous les confinés qui sont seuls, loin de leur famille.

Comme des millions de personnes sur la planète, le copain d’Elsa et d’Anna est assigné à résidence au palais d’Arendelle.

Seul, loin de sa bande, Olaf reste pourtant solidaire, et a décidé d'envoyer, en musique, une grosse dose d'amour à tous ses camarades grâce à cette chanson. Le clip a été diffusé sur les réseaux sociaux par les studios Disney. On peut y apercevoir des extraits de «Pocahontas», de «Vaiana», des «101 Dalmatiens», d’«Alice au pays des merveilles», ou encore de «Dumbo», autant de dessins animés signés par la firme aux grandes oreilles.

La voix d’Olaf est interprétée par l’acteur et chanteur Josh Gad dans la version originale. L’Américain a l’habitude de doubler le bonhomme de neige dans les films d’animation de Disney.