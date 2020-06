«Tout simplement noir» sera-t-elle la comédie de l'été 2020 ?

Sa bande-annonce est l’une des plus consultées actuellement sur Internet. Alors que les manifestations contre le racisme se multiplient en France et dans le monde, la comédie «Tout simplement noir» de Jean-Pascal Zadi et John Wax, sur les écrans le 8 juillet, joue des clichés avec humour, et pourrait bien devenir la comédie de l’été.

Outre des punchlines hilarantes qui n’épargnent personne, ni aucune communauté, «Tout simplement noir» réunit un casting exceptionnel dans une histoire filmée à la manière d’un faux documentaire. Fary, JoeyStarr, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, Eric Judor, Lucien Jean-Baptiste, Vikash Dhorasoo, Claudia Tagbo, Melha Bedia, Cyril Hanouna, Lilian Thuram, Mathieu Kassovitz, Soprano, alias «le rappeur préféré des collégiens», ou encore Fabrice Eboué – qui a par ailleurs participé à l’écriture du scénario – ont tous accepté de jouer leur propre rôle, ce qui donne lieu à des scènes cocasses où blagues et autodérision s’entrechoquent.

Coréalisateur, Jean-Pascal Zadi («Coexister», «Un homme pressé») tient également le rôle-titre de ce long-métrage qui sortira le 8 juillet, après un report en raison de l’épidémie de coronavirus.

Il y incarne JP, un acteur raté de 38 ans, qui souhaite mettre en place une grande marche de contestation noire en France, prenant pour exemple les combats de Martin Luther King ou de Nelson Mandela. Pour organiser cette grande manifestation, place de la République à Paris, il rencontrera de nombreuses personnalités noires, juives ou arabes qui veulent se greffer sur le mouvement. Pourtant, les clichés sur la communauté d'en face subsistent, ce qui donne des punchlines hyper-efficaces pour mieux dénoncer le racisme ordinaire. La preuve avec un tout nouveau teaser, mis en ligne ce lundi 15 juin.

Une comédie qui tombe à pic, et fait indirectement référence au mouvement Black Live Matters.

