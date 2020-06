La crise du coronavirus a déjà causé «plus de 40 millions de pertes» au Louvre, a annoncé son président-directeur Jean-Luc Martinez.

Le musée le plus visité au monde prépare sa réouverture le 6 juillet et s'attend à une «baisse de fréquentation de 80%». L'entrée se fera par la Pyramide avec plusieurs files d'attentes. La réservation d'un créneau horaire et le port du masque seront obligatoires.