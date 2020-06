La Grange au Lac rouvre ses portes avec Les Rencontres Musicales d’Evian

Les Rencontres Musicales d’Evian auront bien lieu du 4 au 9 juillet à d’Evian-les-Bains, sous un format inédit. Comme tous les festivals de ce début d’été, Les Rencontres Musicales ont été touchées par les mesures gouvernementales. C’est pourquoi cette année le festival s’adapte et recevra un public restreint mais sera aussi diffusé en direct sur Medici TV et sur Radio Classique.

Le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique de chambre est bien maintenu, avec un programme à la hauteur de sa réputation. Au programme, six grands concerts seront proposés au public en live et en ligne. Le festival s’ouvrira par une soirée alliant Danse et Musique avec le quatuor Modigliani qui sera accompagné sur scène de deux danseurs de l’Opéra National de Paris : Agnès Letestu et Florent Mélac. C’est ensuite Gauthier Capuçon qui prendra le relai le 5 juillet et interprétera Brahms.

Le lendemain, c’est sur «La Truite» de Schubert que s’accorderont le piano de Bertrand Chamayou, le violoncelle de Gauthier Capuçon et la contrebasse de Yan Dubost. Puis c’est au tour de «Beethoven, Babadjanian et Rachmaninoff» d’être interprétés par le trio Khachatryan. Le 8 juillet, le Quatuor Ebène et Antoine Tamestit s’entendront pour une soirée autour de Mozart et Beethoven. Enfin, le point d’orgue de cette édition 2020 sera Liya Petronova, habituée d’Evian les Bains, qui jouera aux côtés d’Alexandre Kantorow, d’Antoine Tamestit et Bruno Philippe : une première rencontre dans cette formation pour les quatre musiciens.

L’ensemble des concerts seront à retrouver en direct sur le site de Medici TV et Radio Classique. Les Rencontres Musicales d’Evian : du 4 au 9 juillet à Evian les Bains (74).

Toutes les informations sur la programmation et la billetterie sont à retrouver sur le site de la Grange au Lac.