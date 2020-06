«Black is King» : Beyoncé dévoile la bande-annonce de son film pour Disney+

Après la sortie de son titre «Black Parade» le 19 juin, jour qui commémore la fin effective de l’esclavage aux Etats-Unis, Beyoncé a dévoilé dimanche la bande-annonce de son film «Black is King», qui sera disponible le 31 juillet sur la plate-forme Disney+.

C’est un hommage à la culture noire. «Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (...). Une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l'avenir», a précisé Disney dans un communiqué relayé par le site JustJared.

"BLACK IS KING is a labor of love. It is my passion project that I have been filming, researching, and editing day and night for the past year. I’ve given it my all and now it’s yours."





