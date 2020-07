Lisezenvacances : une librairie itinérante pour donner envie de lire

Des libraires se sont associés cet été pour donner l’envie à tous de lire, et promouvoir leur métier.

Ils organisent grâce à une caravane mobile, une librairie éphémère. A chaque étape, des libraires locaux accueillent des jeunes lecteurs dans la caravane Editis.



#Lisezenvacances de 12h a 21h



A Marseille, Escale Borely, vendredi 31 juillet et samedi 1 août



A Carry-le-Rouet, Esplanade Jean Jaurès, dimanche 2 et lundi 3 août



A Cagnes-sur-Mer, Place Square Saint Pierre, mardi 4 et mercredi 5 août



A Morlaix, sur le port de plaisance, samedi 8 et dimanche 9 août



A Ploemeur, place Gustave Le Floch Lomener, mardi 11 août



A Quiberon, place Hoche, mercredi 12 et jeudi 13 août