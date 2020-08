Raised by Wolves : la série événement de Ridley Scott dévoile une première bande-annonce impressionnante

C'est une des séries les plus attendues de la rentrée. «Raised by Wolves», créée par Ridley Scott, a dévoilé ce jeudi 6 août sa première bande-annonce, qui met l'eau à la bouche.

La série, dont les deux premiers épisodes sont réalisés par Ridley Scott lui-même, plonge le spectateur dans un futur post-apocalyptique où, après la destruction de la Terre, des enfants humains sont élevés par deux androïdes sur une autre planète. Mais à en croire ce premier trailer, la situation va vite dégénérer.

Développée par HBO Max, «Raised by Wolves» semble réunir tous les ingrédients préférés du réalisateur d'Alien, Blade Runner ou encore Seul sur Mars. A savoir un mélange de science-fiction, d'action, et de questions philosophiques autour de la nature humaine.

Au casting de la série, disponible dès le 3 septembre aux Etats-Unis sur la plate-forme HBO Max Essentials (et plus tard en France sur Warner TV), on retrouve notamment Amanda Collin, Abubakar Salim et Travis Fimmel, inoubliable Ragnar dans la série Vikings.