Wejdene : découvrez son nouveau titre «Coco»

Après le succès de son titre «Anissa», la chanteuse Wejdene revient ce mercredi avec un nouveau morceau, baptisé «Coco». Il est accompagné d’un clip disponible sur toutes les plates-formes.

C’est sur son compte Twitter que la jeune femme originaire de la Courneuve avait annoncé la nouvelle il y a quelques jours, dévoilant une partie du refrain. «Coco, tu veux me quitter, c’est mort/Coco, je n’veux plus d’tes efforts/Coco, d’ailleurs, j’te réponds plus/ Coco, sur Insta t’es en vu», pouvait-on entendre sur cette courte vidéo.

COCO ! Mercredi 12H Hâte de vous montrer ce film !!! pic.twitter.com/7ws39FJ5L0 — WEJDENE (@WejdeneOfficiel) August 16, 2020

Enregistrant près de 50 millions de vues sur YouTube, son tube «Anissa» est aussi l’un des cartons de ces dernières semaines sur TikTok, réseau très prisé par les adolescents.

Certains des fans de Wejdene ont par ailleurs signé des chorégraphies plus ou moins originales en lien avec le clip et l’infidélité dont il est question dans la chanson.

