Vianney : découvrez son nouveau morceau «Beau-papa»

Après «N’attendons pas» dévoilé en juillet, Vianney a partagé ce vendredi un deuxième morceau baptisé «Beau-papa». Une chanson qui figurera sur son nouvel album attendu le 30 octobre.

«J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi : prends ma main de beau-papa», reprend le chanteur de 29 ans qui se serait marié cet été, en toute discrétion, avec la violoncelliste Catherine Robert.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney (@vianneymusique) le

20 Août 2020 à 4 :00 PDT

Ce single qu’il a partagé sur les réseaux sociaux apparaîtra cet automne sur le prochain opus de l’artiste. Un disque pour lequel Vianney a repris le chemin des studios et qui devrait ravir l'ensemble de ses fans.

Une tournée est également prévue en 2021 avec une première date au Zénith d’Amiens le 16 octobre. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.

