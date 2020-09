Vidéo : découvrez la bande-annonce d'«ADN», le nouveau film de Maïwenn

Après «Polisse» et «Mon roi», la réalisatrice Maïwenn a dévoilé la bande-annonce de son nouveau film «ADN». Un drame familial qui sortira au cinéma le 28 octobre et dans lequel elle tient également le rôle-titre.

Figurant dans la sélection officielle du 73e Festival de Cannes, ce long-métrage sera présenté ce vendredi 11 septembre au Festival du cinéma américain de Deauville. Les spectateurs pourront découvrir l’histoire de Blanche, maman de trois enfants et divorcée, qui entretient une relation fusionnelle avec son grand-père algérien, Emir, à qui elle rend visite régulièrement à la maison de retraite. Quand ce dernier disparaît, c’est toute une famille qui perd ses repères. Blanche se retrouve en pleine crise identitaire, et tentera de trouver des réponses auprès notamment de son ex, François.

A la fois devant et derrière la caméra, Maïwenn s’est entourée pour ce nouveau film d’acteurs fidèles ainsi que de nouveaux venus dans son univers, comme Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth et Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin pour «Shéhérazade» sorti en 2018.