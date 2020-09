Vidéo : découvrez la bande-annonce de la comédie «30 jours max»

Après «Epouse-moi mon pote» sorti en 2017, le réalisateur Tarek Boudali revient avec une nouvelle comédie, intitulée «30 jours max», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée ce lundi. Le film sortira en salles le 14 octobre.

Ce long-métrage dans lequel Tarek Boudali tient aussi le rôle principal, raconte l’histoire de Rayane, un flic peu courageux et maladroit qui fait l’objet de quolibets de la part de ses collègues. Alors qu’il découvre qu’il ne lui reste plus que trente jours à vivre, le jeune homme va prendre tous les risques pour devenir la star de son commissariat et se faire remarquer par la belle Stéphanie. Quitte à se frotter aux plus gros caïds de la drogue.

«30 jours max» réunit les membres de la bande à Fifi, dont fait partie Tarek Boudali. On retrouve donc Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide, ainsi que José Garcia et Marie-Anne Chazal.