Pour sa troisième édition, le Festival de la Grange au Lac poursuit son partenariat avec l’Académie de l’Opéra national de Paris et invite les amoureux des arts lyriques à vivre un moment inoubliable.

Théâtre et récitals lyriques se succèderont lors de ce rendez-vous automnal incontournable dans l’emblématique salle de La Grange au Lac d’Evian-les-Bains (74). Au programme, le pianiste et chef de chant Benjamin Laurent accompagné du baryton ukrainien Vladimir Kapshuk, membres de l’Académie de l’Opéra national de Paris exploreront samedi 24 à travers un moment musical la relation du célèbre écrivain et poète français Victor Hugo à la musique.

Puis l’ensemble Cappella Mediterranea dirigé par Leonardo Garcia Alercon et les chanteurs de l’académie de l’Opéra national de Paris interprèteront le chef d’œuvre lyrique Didon et Enée d’Henry Purcell. Enfin, L’Opéra de paris rendra hommage à Beethoven le 25 octobre à l’occasion de son 250e anniversaire que nous célébrons en 2020.

Voix d’automne : du 23 au 25 octobre à Evian-les-Bains (74). Toutes les informations sur la programmation et la billetterie sont sur le site de la Grange au Lac.