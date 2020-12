Coronavirus : le désespoir des théâtres face aux décisions gouvernementales

Le monde de la culture ne se remet toujours pas du discours du Premier ministre ce jeudi. Aucune date de reprise dans les salles, et une clause de revoyure au 7 janvier.

Dans les théâtres on est en colère, et on est très inquiet pour l’avenir : toutes les troupes, tous les spectacles, qui étaient prêts à reprendre du service dès décembre sont à l’arrêt. Alors on essaye de survivre coûte que coûte, en imaginant un avenir meilleur. Et en espérant une réouverture au plus vite.