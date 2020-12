Vidéo : David Hasselhoff se lance dans le heavy metal

David Hasselhoff, qui a fait les belles heures de K2000 et d'Alerte à Malibu, délaisse les séries pour se consacrer à son autre passion, la musique. A 68 ans, il vient de dévoilé un nouveau titre de heavy metal.

«Through The Night» a été conçu en collaboration avec le duo metal autrichien Cuestack. Une campagne Kickstarter, qui a généré près de 20 000 dollars, avait été lancée pour la réalisation du clip.

Le projet s'accompagne d'une grosse artillerie de goodies à shopper (ou pas) ici.

Si la carrière de chanteur de David Hasselhoff est peu connue en nos contrées - où elle est souvent plus commentée pour son côté kitsch que pour ses qualités - on rappelera tout de même que Open your eyes, son quatorzième album en date (!), est sorti en 2019 et comptait notamment la participation d'Adam Hamilton à la production, ainsi que celles de James Williamson (The Stooges), Tracii Guns (L.A. Guns), Steve Stevens (Billy Idol), Todd Rundgren et Al Jourgensen (Ministry).