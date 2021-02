Charles Trénet : le «Fou Chantant» disparaissait il y a vingt ans

Le 19 février 2001, Charles Trénet décédait à l’âge de 87 ans. Vingt ans après sa disparition, le «Fou Chantant» compte encore des milliers de fans, et son œuvre est restée dans la mémoire collective.

L’interprète de «Y a d'la joie» s’est produit sur scène jusqu'en 1999. «Je n’ai jamais fait une chanson sans penser à la musique», rappelait l’auteur et compositeur qui a enregistré plus de 1.000 titres et avoué en avoir déchiré plein d’autres.

Charles Trénet aimait l’humour, l’amour des mots, et les calembours. «C’était un homme aux jeux de mots extraordinaires. Il était passionné par les fantômes, les revenants. Il avait fait construire une maison un peu baroque du côté d’Aix-en-Provence. Devant, il avait marqué "Hantez sans frapper"», raconte le journaliste Nelson Montfort, auteur du «Roman de Charles Trénet».

A l’occasion des vingt ans de sa mort, de nombreux ouvrages dédiés à cet artiste inoubliable qui a inspiré des artistes comme -M- ou Benjamin Biolay, viennent de sortir ou ont été réédités. Dans son livre, «La révolution Trénet», Valentin Schmite rappelle notamment que «Charles Trénet a considéré toute sa vie son corps comme un instrument poétique et de liberté».

