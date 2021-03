Vidéo : Valérie Hervo, auteure du «Dessous des Chandelles», raconte avoir été victime d'inceste

Valérie Hervo raconte dans son livre «Les dessous des chandelles» (Cherche-Midi), l'inceste qu'elle a subi enfant.

«Je n’ai pas eu d’autre choix que de continuer de subir et de me taire», explique-t-elle sur le plateau de l'heure des Pros sur CNEWS. Depuis trente ans, Valérie Hervo règne sur les nuits libertines parisiennes, avec son célèbre club Les Chandelles, à deux pas de l'Opéra Garnier. Pourtant, cette femme souffre dans le secret depuis son enfance. Dans «Le dessous des Chandelles - une femme en quête de liberté» (Le Cherche-Midi), elle revient sur ses douleurs enfouies, l'inceste qu'elle a subi enfant et que ses parents ont refusé d'accepter.

une revanche sur son enfance

Face à Pascal Praud, Valérie Hervo se souvient encore de l'émotion ressentie après que sa mère ait repoussé sa parole : «vous n'existez plus. J'ai été un objet pour le grand-père, un objet pour conserver le fonctionnement illusoire de la famille». Son échappatoire ? «J'ai oublié, car c'est le seul moyen pour survivre (...) le cerveau disjoncte complètement», note-t-elle très émue.

Plongée dans la dépression, l'adolescente est alors placée en clinique psychiatrique. Les Chandelles constituent plus tard un des pilliers de sa reconstruction : un temple dédié aux plaisirs avec au centre, la femme célébrée comme un bijou.

Le dessous des Chandelles - une femme en quête de liberté, de Valérie Hervo, 176 p., 18€.