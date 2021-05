Colisée de Rome : découvrez le projet high-tech gagnant (vidéo)

Une renaissance pour l'antique monument de Rome. L'Italie a dévoilé hier le projet audacieux de reconstitution de l'arène du célèbre amphithéâtre romain qui permettra aux visiteurs de s'y promener dès 2023.

Opposée à dix concurrents, la société d'ingénierie italienne Milan Ingegneria a remporté l'appel d'offres lancé fin 2020, grâce à un projet combinant haute technologie et écologie. Celui-ci vise à concevoir un nouveau revêtement de sol composé de centaines de lamelles de bois mobiles qui apporteront lumière et ventilation naturelles aux espaces souterrains qui abritaient autrefois les cellules des gladiateurs et les cages des animaux sauvages avant leur combat mortel. Grâce aux 18,5 millions d'euros du contrat, Milan Ingegneria s'est engagée à mettre en œuvre son projet à la fin de l'année ou au plus tard début 2022 et à l'achever d'ici à 2023.

«C'est un projet extraordinaire. Il s'agit d'un pas en avant vers la reconstruction de l'arène, un projet ambitieux qui aidera à la conservation des structures archéologiques en récupérant l'image originelle du Colisée et sa caractéristique de complexe machine scénique», a déclaré Dario Franceschini, ministre de la Culture italien.

«Vous pourrez marcher dessus et vous rendre au centre du Colisée, en le voyant de la même manière que les visiteurs avaient l'habitude de le faire jusqu'à la fin des années 1800», a-t-il souligné.

La surface de ce nouveau sol représentera 3.000 m2 de superficie. Ce plancher composé de panneaux mobiles en carbone recouverts de bois d'accoya, un bois modifié très résistant, constituera une structure extrêmement légère et entièrement démontable. Ce nouveau sol protégera également les niveaux inférieurs des pluies notamment. Le recyclage des eaux de pluie a été prévu grâce à un système de collecte de celles-ci qui serviront à alimenter les toilettes du célèbre monument de Rome.

Le Colisée est le monument d'Italie le plus populaire, il a attiré environ 7,6 millions de touristes en 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe la planète toute entière.

Construit il y a 2.000 ans, c'était à l'époque le plus grand amphithéâtre du monde romain. Il pouvait accueillir entre 53.000 et 73.000 spectateurs venus assister à des différents spectacles comme des combats de gladiateurs, des exécutions de condamnés mais aussi des chasses d'animaux sauvages mises en scène dans l'arène appelées «venationes» en latin. Il pouvait être également rempli d'eau pour faire office de lac artificiel afin de reconstituer des naumachies, de véritables batailles navales grandeur nature.